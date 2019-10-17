2019-10-17T11:45:01+03:00
Авто

Эксперт оценил идею ГИБДД по-новому замерять превышение скорости

Если инициативу оформить грамотно, она может оказаться действенной
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Эксперт прокомментировал возможность появления новых камерЭксперт прокомментировал возможность появления новых камерФото: Иван МАКЕЕВ
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Автоэксперт Максим Кадаков прокомментировал возможное появление новых приборов для измерения скорости машин на дорогах. Устройства могут заменить существующие фиксирующие нарушения правил дорожного движения камеры-треноги.

«Тут много аспектов: один из них — это техническая реализация. Прибор должен каким-то образом измерять свою собственную скорость — скорость автомобиля. Это можно делать сделать двумя методами: если мерить через спутник и GPS — точность ниже, или мерить скорость относительно дороги — точность тогда будет выше. Вопрос, как это будет реализовано», — цитирует автоэксперта RT.

Кроме того Кадаков считает, что водители, увидевшие патрульный автомобиль ГИБДД, будут сразу сбавлять скорость и поедут аккуратнее, что помешает зафиксировать нарушение.

Ранее в ГИБДД сообщили, что камеры-треноги планируется заменить на новые устройства, которые будут крепиться на патрульных автомобилях. Камеры-балки будут фиксировать нарушения среди автомобилей, движущихся по встречной полосе, пишет ФАН.

ИСТОЧНИК KP.RU

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