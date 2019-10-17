2019-10-17T12:36:37+03:00
Спорт

Хабиб Нурмагомедов не пришел на свою пресс-конференцию в Москве

По неизвестным причинам звезда UFC покинул здание, где проходило мероприятие
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Хабиб не появился на своей пресс-конференции.Хабиб не появился на своей пресс-конференции.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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В четверг, 17 октября, в Москве должна была пройти первая в России после победы в бою над Дастином Порье пресс-конференция звезды UFC Хабиба Нурмагомедова. Однако же Хабиб не появился на общении с прессой.

Нурмагомедов приехал к месту события, но вскоре, накинув капюшон, удалился в автомобиль и уехал прочь. Причины такого решения не сообщаются.

Стоит отметить, что на пресс-конференцию, которую организовал один из спонсоров спортсмена, вышли все заявленные гости. Однако Хабиб не появился. Мероприятие прошло без него, а в конце ведущие извинились за отсутствие звездного спикера.

Напомним, что ранее Хабиб Нурмагомедов победил в бою, который прошел в Абу-Даби, американского бойца UFC Дастина Порье. И таким образом, российский спортсмен защитил свой чемпионский пояс. Он завоевал его ранее в октябре 2018 года в бою против ирландца Конора Макгрегора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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