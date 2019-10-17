Рада приняла закон о денежной награде для обличителей коррупционеров

СЕГОДНЯ 12:44 2019-10-17T12:44:42+03:00

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Верховная Рада приняла закон о введении материального поощрения за донесения о фактах коррупции. В пользу принятия проекта выступили 252 украинских депутата.

Граждане смогут рассчитывать на вознаграждение, если общий размер нанесенного государству ущерба будет по меньшей мере в пять тысяч раз больше прожиточного минимума.

При этом сама компенсация составит 10% от суммы, задействованной в преступной схеме. Ее размер не может превышать три тысячи МРОТ.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU