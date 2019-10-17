Рада приняла закон о денежной награде для обличителей коррупционеров
Размер компенсации будет составлять 10% от суммы нанесенного государству ущерба
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Верховная Рада приняла закон о введении материального поощрения за донесения о фактах коррупции. В пользу принятия проекта выступили 252 украинских депутата.
Граждане смогут рассчитывать на вознаграждение, если общий размер нанесенного государству ущерба будет по меньшей мере в пять тысяч раз больше прожиточного минимума.
При этом сама компенсация составит 10% от суммы, задействованной в преступной схеме. Ее размер не может превышать три тысячи МРОТ.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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