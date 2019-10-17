2019-10-17T12:44:42+03:00
Политика

Рада приняла закон о денежной награде для обличителей коррупционеров

Размер компенсации будет составлять 10% от суммы нанесенного государству ущерба
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Изменить размер текста:

Верховная Рада приняла закон о введении материального поощрения за донесения о фактах коррупции. В пользу принятия проекта выступили 252 украинских депутата.

Граждане смогут рассчитывать на вознаграждение, если общий размер нанесенного государству ущерба будет по меньшей мере в пять тысяч раз больше прожиточного минимума.

При этом сама компенсация составит 10% от суммы, задействованной в преступной схеме. Ее размер не может превышать три тысячи МРОТ.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Путин намерен отказаться от уплаты Россией международного взноса
Кабмин утвердил правила выделения средств на помощь пострадавшим от ЧС
Хабиб Нурмагомедов не пришел на свою пресс-конференцию в Москве
Скидки и эксклюзив: Mail.ru Group запустила подписку Combo
Аналитики назвали себестоимость нового iPhone
МИД направит США ноту из-за поездки американских дипломатов в Северодвинск
В Госавтоинспекции прокомментировали инициативу губернатора Мурманской области ездить зимой по снежному накату
Эксперт оценил идею ГИБДД по-новому замерять превышение скорости
В СК назвали основную причину гибели пассажиров сгоревшего SSJ-100
Темнокожий Исаак Ньютон родился в Балашихе
Сатанистам разрешили проводить собрания в Военно-морской академии США
Из злодейки в мученицу: В Сети критикуют новую «Малефисенту» за феминизм
Сбежавших из Сирии боевиков ИГ* задержали в Ираке
Ямало-Ненецкий АО вошел в топ-10 регионов в рейтинге поддержки социального предпринимательства