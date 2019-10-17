2019-10-17T12:57:12+03:00
Общество

Кабмин утвердил правила выделения средств на помощь пострадавшим от ЧС

Оценивать эффективность использования трансфертов будет Минстрой России
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Правительство России утвердило единые правила выделения средств из резервного фонда для оказания помощи жителям регионов, чье имущество пострадало в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

В документе говорится о том, что сначала власти субъектов должны предоставить в министерство строительство и ЖКХ перечни всех поврежденных жилых домов с указанием их площадей. Дальше происходит выделение средств.

На поддержку государства могут рассчитывать граждане, которые были собственниками пострадавших помещений или имели на руках документы для регистрации такого права, но не успели завершить сделку из-за ЧС. Также поддержку окажут тем, кто был зарегистрирован в разрушенном доме по месту жительства, является членом семьи собственника и не имеет другого жилья.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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