2019-10-17T13:56:14+03:00
Политика

Путин намерен отказаться от уплаты Россией международного взноса

Речь идет о средствах, вносимых за членство в одной из комиссий в рамках Женевских конвенций
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Президент России Владимир ПутинПрезидент России Владимир ПутинФото: REUTERS
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Президент России Владимир Путин обратился к Государственной думе с предложением отозвать заявление, сделанное при ратификации дополнительного протокола к Женевским конвенциям в 1949 году. Речь идет о документе по учреждению международной комиссии по расследованию нарушений гуманитарного права в рамках вооруженного конфликта.

Глава государства заявил, что это объединение с 1991 года не выполняет свои функции. Более того, в его составе нет российского представителя, однако членский взнос Москва ежегодно уплачивает.

"С учетом этих обстоятельств дальнейшее признание компетенции комиссии не представляется целесообразным", - говорится в законопроекте, опубликованном на сайте Госдумы.

Согласно вложениям, правительство России положительно отнеслось к президентской инициативе.

Сайт kp.ru писал, что до недавнего момента наша страна временно не участвовала в деятельности другой международной организации - ПАСЕ. В знак протеста против лишения голоса Москва два года не платила членские взносы. Теперь же предстоит выплатить сумму в 54,6 млн евро.

ИСТОЧНИК KP.RU

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@TrueKPRU
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