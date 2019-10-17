Путин намерен отказаться от уплаты Россией международного взноса
Президент России Владимир Путин обратился к Государственной думе с предложением отозвать заявление, сделанное при ратификации дополнительного протокола к Женевским конвенциям в 1949 году. Речь идет о документе по учреждению международной комиссии по расследованию нарушений гуманитарного права в рамках вооруженного конфликта.
Глава государства заявил, что это объединение с 1991 года не выполняет свои функции. Более того, в его составе нет российского представителя, однако членский взнос Москва ежегодно уплачивает.
"С учетом этих обстоятельств дальнейшее признание компетенции комиссии не представляется целесообразным", - говорится в законопроекте, опубликованном на сайте Госдумы.
Согласно вложениям, правительство России положительно отнеслось к президентской инициативе.
Сайт kp.ru писал, что до недавнего момента наша страна временно не участвовала в деятельности другой международной организации - ПАСЕ. В знак протеста против лишения голоса Москва два года не платила членские взносы. Теперь же предстоит выплатить сумму в 54,6 млн евро.
ИСТОЧНИК KP.RU