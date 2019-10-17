Пескова удивил тон письма, написанного Трампом Эрдогану
Письмо, написанное президентом США Дональдом Трампом турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану, кажется довольно необычным, поскольку главы государств редко используют такой тон в двустороннем общении.
Соответствующее заявление представитель Кремля Дмитрий Песков сделал, комментируя появившийся в Сети текст послания.
Сайт kp.ru писал, что речь идет о письме датированным 9 октября 2019 года. В нем Трамп сообщает Эрдогану о том, что курдские формирования готовы пойти на большие уступки и вступить в переговоры с Анкарой, а также призывает коллегу не быть "дураком" и "жестоким парнем". В Белом доме подтвердили, что текст послания подлинный.
"Такой язык нечасто встретишь в переписке государственных лидеров. Весьма необычное письмо", - цитирует РИА Новости пресс-секретаря российского президента.
ИСТОЧНИК KP.RU
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