В Госдуме раскритиковали новые устройства ГИБДД для фиксации скорости

СЕГОДНЯ 13:25 2019-10-17T13:25:51+03:00

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Устройство «Кордон.Про – М», которым хотят заменить камеры-треноги на дорогах, не отличается новаторскими идеями. Так прокомментировал инициативу ГИБДД первый зампредседателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков.

«Уже давно есть портативные комплексы, которые могут измерять как скорость встречного потока, так и попутного, при движении автомобиля ГАИ. Такие комплексы есть давно, а то, что их установят на крышу или под днище – какая разница? Это принципиального значения не имеет», - цитирует депутата ИА НСН.

При этом Лысаков добавил, что такое нововведение лишь увеличит число штрафов, но не улучшит дорожную ситуацию.

Ранее в ГИБДД сообщили, что камеры-треноги планируется заменить на новые устройства, которые будут крепиться на патрульных автомобилях. Эти камеры предназначены для фиксации нарушений скоростного режима в потоке встречных машин.

ИСТОЧНИК KP.RU