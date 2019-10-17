2019-10-17T13:25:51+03:00
Авто

В Госдуме раскритиковали новые устройства ГИБДД для фиксации скорости

Депутат напомнил, что подобные камеры уже используются
Юлия ЩЕРБАКОВА
Поделиться:
Камеры-треноги хотят заменить на новые устройстваКамеры-треноги хотят заменить на новые устройстваФото: Руслан ВОРОНОЙ, Экспресс газета
Изменить размер текста:

Устройство «Кордон.Про – М», которым хотят заменить камеры-треноги на дорогах, не отличается новаторскими идеями. Так прокомментировал инициативу ГИБДД первый зампредседателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков.

«Уже давно есть портативные комплексы, которые могут измерять как скорость встречного потока, так и попутного, при движении автомобиля ГАИ. Такие комплексы есть давно, а то, что их установят на крышу или под днище – какая разница? Это принципиального значения не имеет», - цитирует депутата ИА НСН.

При этом Лысаков добавил, что такое нововведение лишь увеличит число штрафов, но не улучшит дорожную ситуацию.

Ранее в ГИБДД сообщили, что камеры-треноги планируется заменить на новые устройства, которые будут крепиться на патрульных автомобилях. Эти камеры предназначены для фиксации нарушений скоростного режима в потоке встречных машин.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Прокуратура проверит сведения об увеличении стоимости перелетов "Победой"
Один из создателей первой советской атомной бомбы отмечает 100-летие
В Кремле прокомментировали инцидент с дипломатами США в Северодвинске
Британия и ЕС согласовали текст нового соглашения по Brexit
Пескова удивил тон письма, написанного Трампом Эрдогану
Диетолог рассказала о пользе орехов
Путин намерен отказаться от уплаты Россией международного взноса
Кабмин утвердил правила выделения средств на помощь пострадавшим от ЧС
Рада приняла закон о денежной награде для обличителей коррупционеров
Хабиб Нурмагомедов не пришел на свою пресс-конференцию в Москве
Скидки и эксклюзив: Mail.ru Group запустила подписку Combo
Аналитики назвали себестоимость нового iPhone
МИД направит США ноту из-за поездки американских дипломатов в Северодвинск
В Госавтоинспекции прокомментировали инициативу губернатора Мурманской области ездить зимой по снежному накату
Эксперт оценил идею ГИБДД по-новому замерять превышение скорости
В СК назвали основную причину гибели пассажиров сгоревшего SSJ-100
Темнокожий Исаак Ньютон родился в Балашихе
Сатанистам разрешили проводить собрания в Военно-морской академии США
Из злодейки в мученицу: В Сети критикуют новую «Малефисенту» за феминизм
Сбежавших из Сирии боевиков ИГ* задержали в Ираке
Ямало-Ненецкий АО вошел в топ-10 регионов в рейтинге поддержки социального предпринимательства