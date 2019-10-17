2019-10-17T14:43:24+03:00
Экономика

Прокуратура проверит сведения об увеличении стоимости перелетов "Победой"

СМИ сообщили, что билеты на международные рейсы этой компании подорожают на 25 евро
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Прокуратура начала проверку сообщений об увеличении "Победой" тарифов на международные перелетыПрокуратура начала проверку сообщений об увеличении "Победой" тарифов на международные перелетыФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

Генеральная прокуратура РФ организовала проверку по факту появившихся в СМИ сообщений о том, что авиакомпания "Победа" планирует увеличить тарифы на международные перелеты с 28 октября. Речь идет о билетах, купленных на рейсы из-за рубежа в Россию, которые якобы подорожают на 25 евро.

По словам официального представителя Генпрокуратуры Александра Куренного, проверку возьмет на себя Московская межрегиональная транспортная прокуратура совместно со специалистами контролирующих органов.

По ее итогам будет дана оценка правомерности повышения стоимости услуг, а также приняты необходимые меры реагирования в случае выявления нарушений, передает ТАСС.

Сайт kp.ru писал, что бюджетная авиакомпания "Победа" ранее отказалась от платной регистрации на рейсы из-за рубежа. Причиной стало решение транспортной прокуратуры и суда.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Один из создателей первой советской атомной бомбы отмечает 100-летие
В Кремле прокомментировали инцидент с дипломатами США в Северодвинске
Британия и ЕС согласовали текст нового соглашения по Brexit
В Госдуме раскритиковали новые устройства ГИБДД для фиксации скорости
Пескова удивил тон письма, написанного Трампом Эрдогану
Диетолог рассказала о пользе орехов
Путин намерен отказаться от уплаты Россией международного взноса
Кабмин утвердил правила выделения средств на помощь пострадавшим от ЧС
Рада приняла закон о денежной награде для обличителей коррупционеров
Хабиб Нурмагомедов не пришел на свою пресс-конференцию в Москве
Скидки и эксклюзив: Mail.ru Group запустила подписку Combo
Аналитики назвали себестоимость нового iPhone
МИД направит США ноту из-за поездки американских дипломатов в Северодвинск
В Госавтоинспекции прокомментировали инициативу губернатора Мурманской области ездить зимой по снежному накату
Эксперт оценил идею ГИБДД по-новому замерять превышение скорости
В СК назвали основную причину гибели пассажиров сгоревшего SSJ-100
Темнокожий Исаак Ньютон родился в Балашихе
Сатанистам разрешили проводить собрания в Военно-морской академии США
Из злодейки в мученицу: В Сети критикуют новую «Малефисенту» за феминизм
Сбежавших из Сирии боевиков ИГ* задержали в Ираке
Ямало-Ненецкий АО вошел в топ-10 регионов в рейтинге поддержки социального предпринимательства