Прокуратура проверит сведения об увеличении стоимости перелетов "Победой"

СЕГОДНЯ 14:10 2019-10-17T14:43:24+03:00

Прокуратура начала проверку сообщений об увеличении "Победой" тарифов на международные перелеты Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

СМИ сообщили, что билеты на международные рейсы этой компании подорожают на 25 евро

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Генеральная прокуратура РФ организовала проверку по факту появившихся в СМИ сообщений о том, что авиакомпания "Победа" планирует увеличить тарифы на международные перелеты с 28 октября. Речь идет о билетах, купленных на рейсы из-за рубежа в Россию, которые якобы подорожают на 25 евро.

По словам официального представителя Генпрокуратуры Александра Куренного, проверку возьмет на себя Московская межрегиональная транспортная прокуратура совместно со специалистами контролирующих органов.

По ее итогам будет дана оценка правомерности повышения стоимости услуг, а также приняты необходимые меры реагирования в случае выявления нарушений, передает ТАСС.

Сайт kp.ru писал, что бюджетная авиакомпания "Победа" ранее отказалась от платной регистрации на рейсы из-за рубежа. Причиной стало решение транспортной прокуратуры и суда.

ИСТОЧНИК KP.RU