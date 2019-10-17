СЕГОДНЯ 15:41 2019-10-17T15:41:25+03:00

На учениях «Гром-2019» произвели успешные пуски баллистических и крылатых ракет Фото: Минобороны РФ

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Под руководством президента России Владимира Путина прошли учения «Гром-2019», в ходе которых производились пуски баллистических и крылатых ракет. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

На учениях были произведены пуски ракет с подлодок, кораблей, комплекса «Ярс», расчета ОТРК «Искандер» и дальних бомбардировщиков.

Из акватории Баренцева и Каспийского морей корабли Северного флота и Каспийской флотилии запустили крылатые ракеты «Калибр» по полигонам Чижа в Архангельской области и Кура на Камчатке.

Пуски баллистических ракет производились из акватории Баренцева и Охотского морей. Их осуществляли ракетные подводные лодки стратегического назначения Северного и Тихоокеанского флотов.

Отмечается, что в учениях участвовали самолеты дальней авиации Ту-95мс, которые осуществили пуски крылатых ракет.

Манёвры производились под управлением Национального центра управления обороной. В Минобороны сообщили, что Все ракеты достигли своих целей.

Напомним, в сентябре на полигон «Донгуз» в Оренбургской области состоялись командно-штабными учениями «Центр-2019», в которых принимали участие около 128 тысяч военнослужащих из восемь стран.

Владимир Путин наблюдал за грандиозными учениями Гром-2019 .

ИСТОЧНИК KP.RU