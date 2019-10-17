В Раде ответили на призыв ООН закрыть украинский сайт «Миротворец»

СЕГОДНЯ 17:18 2019-10-17T17:18:55+03:00

Спикер парламента Украины сообщил, что у них нет полномочий для закрытия информационных ресурсов

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Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков сообщил, что у украинского парламент нет полномочий для закрытия информационных ресурсов. Так депутат ответил на призыв заместителя главы Мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Бенджамина Моро закрыть сайт «Миротворец».

«Парламент не может привлекаться к таким процессам, поскольку закрывать как информационные, так и другие сайты у нас полномочий нет, и я не уверен, что они необходимы Верховной раде», - сказал политик.

Однако Разумков выразил надежду, что СМИ будут работать исключительно в законодательном поле и не наносить урон интересам Украины.

Как писал сайт kp.ru, ранее представитель ООН призвал Верховную раду «принять меры» по отношению к сайту «Миротворец», поскольку публикуемая информация «несет опасность для лиц», указанных в списках.

Напомним, «Миротворец» является некой базой тех, кого украинские националисты считают врагом страны. В списке есть даже жена президента Украины Владимира Зеленского.

ИСТОЧНИК KP.RU