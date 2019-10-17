В деле актрисы Бочкаревой всплыло имя известного рэпера

СЕГОДНЯ 17:24 2019-10-17T17:24:33+03:00

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История с наркотиками, в которую оказалась втянута актриса Наталья Бочкарева, обрастает новыми подробностями. В деле стало фигурировать имя известного рэпера, сейчас эту информацию проверяют полицейские.

Оказывается, российские звезды периодически «балуются» запрещенными веществами. Долгое время поставки осуществлял один и тот же человек, но пару месяцев назад продавец резко сократил количество товара.

Популярный рэп-исполнитель предложил новый канал поставки – клиенты стали приобретать товар в «проверенном» интернет-магазине.

По данным оперативников, часто «закладки» делали в доме №23 по Щелковскому шоссе, а клиенту сообщали, где забрать товар после оплаты. Обнаружилось любопытное совпадение — именно по этому адресу менее чем за час до задержания приезжала Бочкарева, сообщает сайт mk.ru.

Как эта информация отразится на расследовании дела Натальи Бочкаревой пока не ясно. Сейчас материалы проверки в окружном отделе по борьбе с незаконным оборотом наркотиков.

Сотрудники полиции остановили авто, за рулем которого находилась Бочкарева, на Стромынке 28 сентября. Оказалось, что при себе у нее сверток с наркотическим веществом.

Сама Бочкарева до сих пор хранит молчание и уверяет, что на видео с места происшествия, вовсе не она, а похожий на нее человек. После истории у звезды "Счастливы вместе" начались проблемы со здоровьем и парализовало половину лица.

ИСТОЧНИК KP.RU