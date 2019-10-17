ФСБ предлагает законодательно регламентировать использование дронов

СЕГОДНЯ 17:54 2019-10-17T17:54:14+03:00

Александр Бортников также сообщил, что ведется работа над усовершенствованием технологий для обнаружения опасных беспилотников

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Федеральная Служба Безопасности собирается поднять вопрос о регламентации использования дронов на законодательном уровне. Об этом сообщил председатель Национального антитеррористического комитета Александр Бортников, по итогам прошедшего в Сочи ежегодного совещания руководителей спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов государств-партнеров.

«Нам бы хотелось регламентировать использование этих средств в стране… Мы полагаем, что будем поднимать этот вопрос и на уровне законодательных структур», - сказал директор ФСБ, отметив, что данный вопрос обсуждался на прошедшем совещании.

Бортников сообщил, что ФСБ работает над технической составляющей, которая способствовала бы контролю воздушного пространства и обнаружению опасных беспилотников. Однако уточнил, что контроль за применением дронов является «сложной задачей» в силу простоты создания данной техники.

Как писал ранее сайт kp.ru, на открытии совещания глава ФСБ сообщил об опасности использования боевиками современной техники. Беспилотники с отравляющими веществами и искусственный интеллект он назвал «настоящим вызовом для мировых спецслужб». Бортников также отметил, технологии беспроводной связи, независимой от сотовых операторов.

ИСТОЧНИК KP.RU