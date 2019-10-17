В Подмосковье прохожие на руках вынесли из огня три машины

СЕГОДНЯ 18:12 2019-10-17T18:12:55+03:00

В Подмосковье мужчины оттащили от горящего бака три машины

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В подмосковном Видном прохожие спасли из огня несколько автомобилей. Мужчины голыми руками отодвинули машины и смогли уберечь имущество.

Мусорный бак вспыхну рядом с торговым центром «Ларец». На улице уже был поздний вечер и прохожих почти не было, все вернулись с работы и находились дома.

Вокруг торговой точки было припарковано много машин и огонь, обещал перекинуться на авто.

В этот момент на помощь поспешили несколько мужчин. Они стали на руках перетаскивать машины, чтобы огонь не перекинулся на них.

Сначала пытались сделать это втроем, после подтянулось еще несколько человек.

К тому моменту, как прибыли пожарные, почти десять человек были задействованы в спасительной операции.

Вскоре видео благородного поступка оказалось в Сети и пользователи отметили, что мужчины достойны благодарности. В наше время редко кто спешит на помощь, тем более когда речь идет не о жизни, а просто об имуществе другого человека, сообщает сайт argumenti.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU