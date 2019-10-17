Росстат заявил о росте реальных доходов россиян

СЕГОДНЯ 18:48 2019-10-17T18:48:28+03:00

Изменить размер текста: A A

В третьем квартале текущего года реальные денежные доходы россиян выросли на 3% в годовом выражении. Такие оценки приводит Росстат.

Эта величина представляет доходы за вычетом обязательных платежей и корректировкой на инфляцию.

«Реальные располагаемые денежные доходы, по оценке, в третьем квартале 2019 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года увеличились на три процента, в январе-сентябре 2019 года по сравнению с январем-сентябрем 2018 года увеличились на 0,2 процента», сообщает ведомство.

Рост реальных доходов произошел впервые за четыре квартала. Ранее в России наблюдалось сокращение данного показателя. Так в первом квартале падение уровня доходов составило 2,5%, во втором - 0,1%; Таким образом текущий рост вывел показатель по итогам января-сентября в прирост на 0,2%.

ИСТОЧНИК KP.RU