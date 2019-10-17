2019-10-17T18:48:28+03:00
Экономика

Росстат заявил о росте реальных доходов россиян

Доходы выросли на 3%
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Росстат заявил о резком росте реальных доходов россиянРосстат заявил о резком росте реальных доходов россиянФото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

В третьем квартале текущего года реальные денежные доходы россиян выросли на 3% в годовом выражении. Такие оценки приводит Росстат.

Эта величина представляет доходы за вычетом обязательных платежей и корректировкой на инфляцию.

«Реальные располагаемые денежные доходы, по оценке, в третьем квартале 2019 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года увеличились на три процента, в январе-сентябре 2019 года по сравнению с январем-сентябрем 2018 года увеличились на 0,2 процента», сообщает ведомство.

Рост реальных доходов произошел впервые за четыре квартала. Ранее в России наблюдалось сокращение данного показателя. Так в первом квартале падение уровня доходов составило 2,5%, во втором - 0,1%; Таким образом текущий рост вывел показатель по итогам января-сентября в прирост на 0,2%.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Законопроект об ограничении на выезд за границу экс-сотрудникам ФСБ принят в первом чтении
В Белом доме подтвердили подлинность письма, в котором Трамп просит Эрдогана «не быть дураком»
В Подмосковье прохожие на руках вынесли из огня три машины
ФСБ предлагает законодательно регламентировать использование дронов
На табло аэропорта Одессы появилось нецензурное оскорбление в адрес Греты Тунберг
В деле актрисы Бочкаревой всплыло имя известного рэпера
В Раде ответили на призыв ООН закрыть украинский сайт «Миротворец»
США помогли предотвратить теракт на территории России
В Анкаре начались переговоры Эрдогана и Пенса
В Москве побит температурный рекорд 130-летней давности
Путешествие на «край земли»: Ямал представил свой туристический потенциал на выставке ITB Asia 2019 в Сингапуре
На учениях «Гром-2019» произвели успешные пуски баллистических и крылатых ракет
Росстат сообщил о росте цен на орехи
Японские суши могут остаться без водорослей
Прокуратура проверит сведения об увеличении стоимости перелетов "Победой"
Один из создателей первой советской атомной бомбы отмечает 100-летие