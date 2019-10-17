В Совфеде прокомментировали создание межфракционного объединения «Кубань» на Украине
Создание в парламенте Украины межфракционного объединения «Кубань» будет эксплуатировать лицемерную идею того, что украинские соотечественники нуждаются в покровительстве и защите. Такое мнение высказал глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв.
Ранее в Верховной раде приняли решение о создании объединения, которое займется разработкой политики по возвращению «в культурное, политическое, социальное поле украинских этнических территорий и этнических украинцев» Кубани.
«Россия заботится о своих соотечественниках за рубежом. Украина тоже делает попытки. Но в качестве второго этапа будет эксплуатироваться тема того, что украинские соотечественники нуждаются в покровительстве и защите. Но это лицемерие и попытка политизировать данный вопрос», - передает RT слова сенатора.
По словам Косачёва, на данный момент Украина проводит жесткую националистическую политику, которая приводит ко многим проблемам. Он предложил Киеву брать пример с Москвы, которая «всегда была местом комфортного проживания для любых национальностей, включая украинскую».
Напомним, в январе основатель украинского неонацистского полка «Азов» Андрей Билецкий заявил, что Украине придется силой возвращать Кавказ и Кубань.
ИСТОЧНИК KP.RU
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