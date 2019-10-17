В Австралии полицейские спасли тонущего кенгуру

СЕГОДНЯ 23:44 2019-10-17T23:51:08+03:00

Сотрудники водной полиции начали достали из воды испуганное животное и высадили на берегу, но спустя несколько минут оно снова сбежало в водоем

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Сотрудники водной полиции в австралийском городе Канберра спасли тонущего кенгуру, однако спустя несколько минут после пребывания на берегу испуганное животное вновь побежало к водоему.

Инцидент сняли на видео очевидцы.

На кадрах видно, как полицейские начали достали из воды кенгуру и высадили на берегу. При этом животное не пожелало оставаться на месте и вновь направилось к воде.

Полицейские и во второй раз спасли неугомонного кенгуру. Однако во избежания "побега" животное сразу связали и увезли подальше от воды, сообщает агентство ABC.

В Интернете видео со спасением кенгуру быстро распространилось по соцсетям. Пользователи очень удивились такой любви кенгуру к плаванию, написав об этом в комментариях к видео.

На самом деле, по уверению зоологов, кенгуру довольно хорошо плавают. Так они спасаются от нападающих на них хищников. В воде они передвигаются благодаря своему хвосту.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в ЮАР бегемоты спасли антилопу гну от напавших крокодилов. Зрителями чудесного спасения стали посетители Национального парка Крюгера.

Полиция Канберры пытаются спасти кенгуру.

ИСТОЧНИК KP.RU