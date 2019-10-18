Американское посольство рассказало, зачем дипломаты поехали в Северодвинск

СЕГОДНЯ 00:57 2019-10-18T00:57:59+03:00

Ранее стало известно о том, что трех американцев сняли с поезда из Неноксы, поскольку данная российская территория находится на особом режиме

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Пресс-секретарь посольства США в Москве Ребекка Росс заявила, что американские дипломаты путешествуют по территории России, чтобы лучше ее понять. По ее словам, это часть нормальной дипломатической практики.

Напомним, ранее стало известно о том, что трех американцев сняли с поезда из Неноксы в Северодвинске, поскольку данная российская территория находится на особом режиме.

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ИСТОЧНИК KP.RU