Американское посольство рассказало, зачем дипломаты поехали в Северодвинск
Ранее стало известно о том, что трех американцев сняли с поезда из Неноксы, поскольку данная российская территория находится на особом режиме
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Пресс-секретарь посольства США в Москве Ребекка Росс заявила, что американские дипломаты путешествуют по территории России, чтобы лучше ее понять. По ее словам, это часть нормальной дипломатической практики.
Напомним, ранее стало известно о том, что трех американцев сняли с поезда из Неноксы в Северодвинске, поскольку данная российская территория находится на особом режиме.
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ИСТОЧНИК KP.RU