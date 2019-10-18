Французские полицейские предотвратили в стиле 11 сентября в Нью-Йорке
По словам главы МВД Франции, подозреваемый планировал угнать самолет и совершить теракт
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Французские СМИ сообщают, что правоохранители арестовали подозреваемого, который планировал совершить теракт в стиле 11 сентября в Нью-Йорке.
Глава МВД Франции Кристоф Кастанер заявил, что мужчина, который "вдохновился 11 сентября" ,планировал угнать самолет, был арестован в прошлом месяце.
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ИСТОЧНИК KP.RU