2019-10-18T06:44:22+03:00
В мире

В администрации Трампа уточнили слова о приостановке военной помощи Украине

И.о. руководителя аппарата Белого дома заявил, что американский лидер никогда не просил его удерживать деньги, пока украинcкая власть не сделает что-либо, связанное с сервером
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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В администрации Трампа уточнили слова о приостановке военной помощи УкраинеВ администрации Трампа уточнили слова о приостановке военной помощи УкраинеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Исполняющий обязанности руководителя аппарата администрации Дональда Трампа, Мик Малвэни, разъяснил ранее сказанное заявление по поводу приостановки военной помощи США Украине. Также ранее он упомянул об американской компании CrowdStrike, с которой сотрудничал Национальный комитет Демократической партии во время выборов в 2016 году.

- Между Трампом и Зеленским не было абсолютно никакого соглашения "ты - мне, я - тебе", касающегося украинской военной помощи и какого-либо расследования, связанного с выборами в 2016 году, - подтвердил Малвэни.

Он также посетовал на то, что мировые СМИ решили неверно истолковать его заявления с целью развить предвзятую политическую охоту на ведьм против Дональда Трампа.

- Президент никогда не просил меня удерживать деньги, пока украинцы не сделают что-либо, связанное с сервером, - уточнил Мик Малвэни.

Он также напомнил, что одной причиной, по которой Штаты удержали деньги, были сомнения по поводу отсутствия поддержки со стороны европейских стран, а также по поводу коррупции на Украине, пишет "ТАСС".

- Никогда не было никакой связи между финансовыми средствами и украинцами, которым нужно было бы что-то сделать с сервером, - подытожил Малвэни.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в США объяснили отмену предоставления финансовой помощи Украине коррупцией в стране. Исполняющий обязанности руководителя Аппарата Белого дома заявил, что не уверен, что другие европейские страны помогают Незалежной.

ИСТОЧНИК KP.RU

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