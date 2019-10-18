В администрации Трампа уточнили слова о приостановке военной помощи Украине
Исполняющий обязанности руководителя аппарата администрации Дональда Трампа, Мик Малвэни, разъяснил ранее сказанное заявление по поводу приостановки военной помощи США Украине. Также ранее он упомянул об американской компании CrowdStrike, с которой сотрудничал Национальный комитет Демократической партии во время выборов в 2016 году.
- Между Трампом и Зеленским не было абсолютно никакого соглашения "ты - мне, я - тебе", касающегося украинской военной помощи и какого-либо расследования, связанного с выборами в 2016 году, - подтвердил Малвэни.
Он также посетовал на то, что мировые СМИ решили неверно истолковать его заявления с целью развить предвзятую политическую охоту на ведьм против Дональда Трампа.
- Президент никогда не просил меня удерживать деньги, пока украинцы не сделают что-либо, связанное с сервером, - уточнил Мик Малвэни.
Он также напомнил, что одной причиной, по которой Штаты удержали деньги, были сомнения по поводу отсутствия поддержки со стороны европейских стран, а также по поводу коррупции на Украине, пишет "ТАСС".
- Никогда не было никакой связи между финансовыми средствами и украинцами, которым нужно было бы что-то сделать с сервером, - подытожил Малвэни.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что в США объяснили отмену предоставления финансовой помощи Украине коррупцией в стране. Исполняющий обязанности руководителя Аппарата Белого дома заявил, что не уверен, что другие европейские страны помогают Незалежной.
ИСТОЧНИК KP.RU