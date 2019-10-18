Горбачев рассказал о своем письме Путину

СЕГОДНЯ 07:11 2019-10-18T07:36:28+03:00

Бывший президент СССР редко обращается к мировым лидерам, но все же делает это

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Бывший президент Советского Союза Михаил Горбачев рассказал о своем обращении к российскому лидеру Владимиру Путину.

Экс-глава государства подчеркнул, что "не хочет навязываться в советчики", но время "тревожное", и он прекрасно понимает, какой психологический груз лежит на руководителях крупных держав.

"Только в каких-то особых случаях обращаюсь к лидерам — как правило, это краткое письмо", - сказал Горбачев в интервью "Известиям".

Так, например, недавно он обратился еще и к французскому президенту Эммануэлю Макрону. Тема письма не раскрывается, но, по словам экс-главы СССР, он никогда не скрывает своего мнения.

"Реагирую на происходящее, высказываюсь в интервью, статьях, которые публикуются у нас и за рубежом. Иногда замечаю, что мои мысли находят отклик в словах и действиях лидеров", - подчеркнул Горбачев.

Сайт kp.ru писал, что бывший президент Советского Союза очень положительно отзывается о деятельности Путина. Сам же глава государства считает, что его предшественник до сих пор вносит значимый вклад в выстраивание диалога по современным проблемам.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/713355" frameborder="0"></iframe> Михаил Горбачев: "Как мое здоровье? Потерпи немного...".Александр ГАМОВ

ИСТОЧНИК KP.RU