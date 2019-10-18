Горбачев рассказал о своем письме Путину
Бывший президент Советского Союза Михаил Горбачев рассказал о своем обращении к российскому лидеру Владимиру Путину.
Экс-глава государства подчеркнул, что "не хочет навязываться в советчики", но время "тревожное", и он прекрасно понимает, какой психологический груз лежит на руководителях крупных держав.
"Только в каких-то особых случаях обращаюсь к лидерам — как правило, это краткое письмо", - сказал Горбачев в интервью "Известиям".
Так, например, недавно он обратился еще и к французскому президенту Эммануэлю Макрону. Тема письма не раскрывается, но, по словам экс-главы СССР, он никогда не скрывает своего мнения.
"Реагирую на происходящее, высказываюсь в интервью, статьях, которые публикуются у нас и за рубежом. Иногда замечаю, что мои мысли находят отклик в словах и действиях лидеров", - подчеркнул Горбачев.
Сайт kp.ru писал, что бывший президент Советского Союза очень положительно отзывается о деятельности Путина. Сам же глава государства считает, что его предшественник до сих пор вносит значимый вклад в выстраивание диалога по современным проблемам.
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ИСТОЧНИК KP.RU