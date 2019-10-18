2019-10-18T07:21:31+03:00
Общество

Роспотребнадзор планирует поэтапно запретить пластиковые пакеты

Сначала производство одноразовой продукции будет ограничено, а затем и вовсе прекращено
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Роспотребнадзор разрабатывает законопроект о поэтапном сокращении производства одноразовых пластиковых пакетов, которые обычно используются в магазинах. Окончательной целью является полный запрет такой продукции.

Предложения по внесению поправок в закон об отходах производства уже готовы. В ближайшее время их направят на согласование в заинтересованные ведомства. Министерство природы, например, уже поддержало инициативу, передает газета "Известия".

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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@TrueKPRU
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