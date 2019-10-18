Роспотребнадзор планирует поэтапно запретить пластиковые пакеты
Сначала производство одноразовой продукции будет ограничено, а затем и вовсе прекращено
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Роспотребнадзор разрабатывает законопроект о поэтапном сокращении производства одноразовых пластиковых пакетов, которые обычно используются в магазинах. Окончательной целью является полный запрет такой продукции.
Предложения по внесению поправок в закон об отходах производства уже готовы. В ближайшее время их направят на согласование в заинтересованные ведомства. Министерство природы, например, уже поддержало инициативу, передает газета "Известия".
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ИСТОЧНИК KP.RU