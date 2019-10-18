2019-10-18T08:53:46+03:00
Политика

Трамп заявил, что США и Италии культурно связаны со времен Древнего Рима

Пользователей соцсети весьма удивила историческая безграмотность американского президента
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments5
Президент США Дональд Трамп и президент Италии Серджо МаттареллаПрезидент США Дональд Трамп и президент Италии Серджо МаттареллаФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что США и Италия культурно связаны еще со времен Древнего Рима. Такая фраза прозвучала на встрече политика с президентом европейской республики Серджо Маттареллой.

"США и Италия связаны общим культурным и политическим наследием, насчитывающим тысячелетия со временем Древнего Рима", - приводит Белый дом слова главы государства в Twitter.

Пользователи социальных сетей были весьма удивлены исторической безграмотностью Трампа.

"Ты действительно сказал это? Правда? Древний Рим? Мы так облажались", - негодует один из комментаторов.

"Кто-нибудь в Белом доме понимает, что нашей стране всего 243 года? Вам нужно проверять факты", - написал другой пользователь.

Некоторые пользователи решили, что Белый дом "троллит" Трампа

Некоторые пользователи решили, что Белый дом "троллит" Трампа

Нашлись и те, кто решили, будто администрация специально подшутила над президентом.

"Мне нравится, как официальный аккаунт Белого дома в Twitter троллит Трампа. Это сделало мой день", - говорится в комментарии под постом.

А кто-то даже попытался оправдать главу государства: "Он говорит не о дипломатических отношениях, а об общих идеях. Конституция США была сформирована под влиянием законодательной системы Древнего Рима".

Сайт kp.ru писал, что Дональд Трамп довольно часто ошибается, но в основном по мелочи. Например, в прошлом году он перепутал название города в Калифорнии, а месяц назад неправильно написал имя и фамилию мэра Лондона Садика Хана.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Дональд Трамп, 45-й президент США»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Члены наркокартеля отбили сына "Коротышки" у мексиканских силовиков
Роспотребнадзор планирует поэтапно запретить пластиковые пакеты
Горбачев рассказал о своем письме Путину
В администрации Трампа уточнили слова о приостановке военной помощи Украине
Спецпредставитель США рассказал о соглашении с Турцией по Сирии
Трамп прокомментировал сообщение об отставке министра энергетики США
В Нью-Йорке закроют самую крупную в мире тюрьму
Французские полицейские предотвратили теракт в стиле 11 сентября в Нью-Йорке
"Модель задушили и залили бетоном": американскую манекенщицу нашли мертвой в пустыне Невада
В Ташкенте вынужденно сел самолет из Москвы в Пхукет из-за дебошира на борту
В США министр энергетики подал в отставку
В США объяснили отмену предоставления финансовой помощи Украине коррупцией в стране
Американское посольство рассказало, зачем дипломаты поехали в Северодвинск
В Кремле прокомментировали соглашение Турции и США по операции в Сирии
Более 30 человек скончались в США от курения вейпов
В Австралии полицейские спасли тонущего кенгуру
В Росстате сообщили о сокращении населения РФ в 2019 году
В 2020 году РФ пригласит почти на треть меньше иностранных рабочих
С 2020 года Финляндия начнет выдавать россиянам пятилетние мультивизы
Мосгорсуд смягчил приговор полковнику-миллиардеру Захарченко
В Белом доме назвали целесообразным приглашение России на саммит G7
Главы Евросоюза одобрили сделку по Brexit
Эрдоган и Пенс достигли соглашения о приостановке операции «Источник мира»
Фигуранты дела «Нового величия» нанесли себе увечья в зале суда