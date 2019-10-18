Трамп заявил, что США и Италии культурно связаны со времен Древнего Рима
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что США и Италия культурно связаны еще со времен Древнего Рима. Такая фраза прозвучала на встрече политика с президентом европейской республики Серджо Маттареллой.
"США и Италия связаны общим культурным и политическим наследием, насчитывающим тысячелетия со временем Древнего Рима", - приводит Белый дом слова главы государства в Twitter.
Пользователи социальных сетей были весьма удивлены исторической безграмотностью Трампа.
"Ты действительно сказал это? Правда? Древний Рим? Мы так облажались", - негодует один из комментаторов.
"Кто-нибудь в Белом доме понимает, что нашей стране всего 243 года? Вам нужно проверять факты", - написал другой пользователь.
Некоторые пользователи решили, что Белый дом "троллит" Трампа
Нашлись и те, кто решили, будто администрация специально подшутила над президентом.
"Мне нравится, как официальный аккаунт Белого дома в Twitter троллит Трампа. Это сделало мой день", - говорится в комментарии под постом.
А кто-то даже попытался оправдать главу государства: "Он говорит не о дипломатических отношениях, а об общих идеях. Конституция США была сформирована под влиянием законодательной системы Древнего Рима".
Сайт kp.ru писал, что Дональд Трамп довольно часто ошибается, но в основном по мелочи. Например, в прошлом году он перепутал название города в Калифорнии, а месяц назад неправильно написал имя и фамилию мэра Лондона Садика Хана.
ИСТОЧНИК KP.RU
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