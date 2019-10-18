2019-10-18T09:08:54+03:00
Политика

Россия вынесла на рассмотрение ООН решение о переносе Генассамблеии из США в Вену или Женеву

Причиной стало непредоставление российским дипломатам американских виз на саммит
Юлия САЛЬНИКОВА
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На 74-й сессию Генассамблеи ООН в Нью-Йорке не попали десять дипломатов из России из-за отсутствия виз Фото: Валерий Шарифулин/ТАССНа 74-й сессию Генассамблеи ООН в Нью-Йорке не попали десять дипломатов из России из-за отсутствия виз Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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В ООН поступил проект решения от России о переносе Генассамблеи. Об этом корреспондентам ТАСС сообщил источник в дипломатическом ведомстве. Речь в документе идет о Первом комитете Генассамблеи по проблемам разоружения, который проходит в Нью-Йорке. В России выступили с предложением перенести встречу, в которой принимают участие представители от Москвы, в Вену или Женеву.

- Документ внесен, - подтвердил дипломатический источник.

В сентябре, когда в Нью-Йорке проходила ГА ООН, десять российских дипломатов не смогли попасть на саммит из-за того, что американская сторона не предоставила им визы. При этом как принимающая страна, в США обязаны были выполнить обязательства по допуску участников Генассамблеи. Вскоре в американском аэропорту задержали для допроса депутата из России.

После этого в Госдуме приняли решение временно отменить участие российских депутатов в мероприятиях, которые проходят в США.

ИСТОЧНИК KP.RU

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