2019-10-18T10:07:34+03:00
Политика

National Interest определился с российским "оружием Судного дня"

Подлодка "Юрий Долгорукий" сможет разрушить города противника, даже если другие ядерные силы будут уничтожены
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Четыре баллистических ракеты "Булава" были запущены с крейсера "Юрий Долгорукий"Четыре баллистических ракеты "Булава" были запущены с крейсера "Юрий Долгорукий"Фото: скриншот с видео
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Российская атомная подлодка четвертого поколения "Юрий Долгорукий" является настоящим "оружием Судного дня". К такому выводу пришел автор статьи в американском журнале National Interest Себастьян Роблин.

Он напомнил, что Россия в мае прошлого года провела успешный залповый пуск четырех баллистических ракет "Булава" из акватории Белого моря по камчатскому полигону Кура. Благодаря низкой траектории полета, эти 40-тонные снаряды способны увернуться примерно от сорока атак ПВО.

Сайт kp.ru публиковал видео того самого залпа, который так впечатлил американцев. Все четыре ракеты были выпущены за 20 секунд, а общая мощность удара составила 2400 килотонн.

Возвращаясь к стратегическому крейсеру "Юрий Долгорукий" стоит отметить, что он значительно мощнее своих американских, китайских, британских, французских и индийских аналогов. Он сможет разрушить города противника, даже если другие ядерные силы будут уничтожены еще при первом ударе, говорится в статье.

Опубликованы кадры пусков четырех МБР Булава с подлодки Северного флота Юрий Долгорукий в Белом море.Стрельба таким количеством ракет на подводных крейсерах данного проекта проводилась впервые.

ИСТОЧНИК KP.RU

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