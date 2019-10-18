2019-10-18T09:47:41+03:00
В мире

Украинский депутат попался на интимной переписке с мужчиной во время заседания Верховной Рады

Автор фото, размещенного в фейсбуке, уверяет, что на снимке Анатолий Остапенко
Юлия САЛЬНИКОВА
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Автор снимка уверяет, что на фото депутат Верховной РадыАвтор снимка уверяет, что на фото депутат Верховной РадыФото: facebook.com
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Депутат от партии «Слуга народа» Анатолий Остапенко попался на интимной переписке во время заседания Верховной Рады. Фото парламентария опубликовал в фейсбуке Александр Волков. Ему удалось сделать снимок со спины депутата, на фото видна часть переписки:

- Казалось бы, ничего необычного, если бы собеседника депутата не звали Алексеем, -подписал фотографию Волков.

На фото мужчина сфотографирован со спины, лица не видно, о Волков уверяет, что это и есть Остапенко. Во время заседания Верховной Рады его мысли, судя по снимку, были сильно далеко – в переписке интимного характера он планирует встречу с собеседником «в трусах».

Ранее украинские СМИ писали про "эффект колонны Добкина" в Верховной Раде. Таое название она получила благодаря депутату Дмитрию Добкину, который уединялся за колонной, а выходил к коллегам в явно измененном состоянии. Вскоре за похожим занятием попался другой украинский парламентарий Тищенко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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