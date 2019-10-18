2019-10-18T10:04:30+03:00
Происшествия

В Подмосковье мошенники под видом ФСБ вымогали у бизнесмена 3 млн рублей

Мужчины надели на голову предпринимателю черный мешок, затолкали в машину и стали угрожать расправой его семье
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Мужчины представились бизнесмену сотрудниками ФСБМужчины представились бизнесмену сотрудниками ФСБФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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В подмосковных Мытищах задержали мужчин, которые под видом сотрудников Федеральной службы безопасности России вымогали у бизнесмена сумму в размере трех миллионов рублей. Согласно данным источника "КП" в правоохранительных органах, мошенники подкараулили предпринимателя у его дома и стали угрожать расправой семье.

Все произошло 29 сентября около 17:20. Неизвестные мужчины в черной спецодежде подошли к бизнесмену и, представившись силовиками, надели ему на голову плотный темный мешок, после чего насильно затолкали в минивен с номерными знаками московского отделения Следственного комитета.

Дальше события происходили в неком нежилом помещении. Похитители стали угрожать предпринимателю, и под давлением он написал расписку о передаче им трех миллионов рублей. Часть суммы неизвестные хотели получить не позднее 3 октября, а остальные два миллиона - до конца месяцы.

Мужчина пообещал сделать все, как они сказали, и лишь после этого был отпущен. Его довезли до станции метро "Партизанская" и там же напоследок обчистили карманы, забрав из кошелька 60 тысяч рублей.

Бизнесмен решил обратиться в полицию лишь 8 октября. Была разработана спецоперация. Через восемь дней предприниматель встретился с посредником в одном из кафе аэропорта "Шереметьево" и передал ему два миллиона рублей. Вскоре эти деньги были изъяты у него настоящими сотрудниками ФСБ. Уже на следующий день удалось задержать и других участников преступной схемы. Ими оказались безработные уроженцы Башкортостана и Курской области.

Расследование продолжается.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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