2019-10-18T10:22:16+03:00
Политика

США вводит пошлины на европейские товары до 25 процентов

Изменения вступают в силу с 18 октября
Юлия САЛЬНИКОВА
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Дональд Трамп добился введения пошлин на европейские товарыДональд Трамп добился введения пошлин на европейские товарыФото: REUTERS
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Власти США вводят пошлины на европейские товары с 18 октября. Об этом со ссылкой на офис представителей США на торговых переговорах Роберта Лайтхайзера сообщает Reuters. Решение принято в отношении ряда товаров, пошлина составит от 10 до 25 процентов. Ранее США обратились с соответствующей просьбой в Орган по разрешению споров ВТО. Одобрение получено.

США вводит пошлины для тех стран, что нарушили правила Всемирной торговой организации при субсидировании корпорации Airbus. Размер пошлины составит порядка 7,5 миллиардов долларов в год.

Весной этого года стало известно, Вашингтон обвиняет Брюссель в том, что ЕС перевел Airbus до 205 млрд долларов субсидий в целях предоставления преимущества в конкурентной борьбе с Boeing. Компания производитель Boeing выявила нарушения в ходе проведения тендера.

ИСТОЧНИК KP.RU

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