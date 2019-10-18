В МИД России ответили на заявление губернатора Токио о марафоне на Курилах

СЕГОДНЯ 10:38 2019-10-18T10:43:29+03:00

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В российском МИД прокомментировали заявление губернатора Токио, которая назвала Курилы «северной территорией». Ранее Юрико Коикэ предложила провести марафон по спортивной ходьбе, причем выбрала в качестве площадки не какой-то спортивный объект Японии, а Курилы. Речь шла о соревнованиях в рамках Олимпиады 2020 года. «Северными территориями» в Японии называют Курильские острова.

- К сведению уважаемой госпожи Юрико Коикэ, губернатора Токио: Уверены, что у Японии достаточно своих земель с прохладным климатом. Но российские южные Курилы к ним не относятся, - комментарий появился на странице МИД России в соцсетях.

Япония на протяжении последних нескольких десятилетий пытается оспорить принадлежность России Южных Курил. На карте, которую подготовили в преддверии Олимпиады, Курильские острова обозначены ка часть страны восходящего солнца.

ИСТОЧНИК KP.RU