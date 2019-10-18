СК разработал методику расследования инцидентов со стрельбой в школах

СЕГОДНЯ 11:21 2019-10-18T11:51:28+03:00

Также сформированы рекомендации по применению дронов в рамках следственных действий

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Криминалисты Следственного комитета России разработали методику расследования инцидентов со стрельбой в образовательных учреждениях. Об этом сообщил руководитель криминалистического центра СК РФ генерал-лейтенант юстиции Зигмунд Ложис.

Он пояснил, что речь идет о преступлениях, которые имеют признаки скулшутинга - нападений на учащихся и преподавателей, зачастую с применением огнестрельного оружия. Помимо методики расследования таких случаев, были разработаны также рекомендации по применению беспилотных летательных аппаратов при осмотре место происшествия, передает ТАСС.

Сайт kp.ru писал, что СК учит не только, как расследовать инциденты со стрельбой, но и как их предотвращать. Об этом ранее рассказал глава ведомства Александр Бастрыкин.

По его словам, специалисты НИИ криминалистики провели исследование зародившегося в США опасного явления "колумбайн" и выработали ряд рекомендация для следователей. Речь идет о том, как своевременно установить личности детей, которые планируют совершить атаку.

ИСТОЧНИК KP.RU