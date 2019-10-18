2019-10-18T12:11:02+03:00
Общество

Раскрыт секрет массового обмана туристов в Амстердаме

Оказалось, на рынке Bloemenmarkt продаются непригодные для посадки семена и луковицы
Юлия ЩЕРБАКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments4
В Амстердаме туристам продают непригодные для посадки луковицы тюльпановВ Амстердаме туристам продают непригодные для посадки луковицы тюльпановФото: Юлия ПЫХАЛОВА
Изменить размер текста:

Власти Амстердама выявили массовый обман туристов. Поскольку в Нидерландах тюльпаны считаются национальным символом, многие путешественники хотят купить луковицы и высадить цветы у себя дома, однако оказалось, что большая часть товара — некачественная.

Специалистам удалось установить, что 99% луковиц, купленных как сувенир на знаменитом плавучем рынке Bloemenmarkt, даже не прорастают. Более того, те редкие цветы которые все же вырастают и начинают цвести, не соответствуют картинке на этикетке.

К такому выводу эксперты пришли, проведя масштабное исследование. Его инициировали местные власти, которые устали от массовых жалоб как туристов, так и местных жителей, передает сайт телеканала «Звезда».

Результаты исследования показали, что все луковицы, купленные для проверки, оказались старыми и не пригодными для посадки.

Bloemenmarkt — известный рынок, расположенный на баржах на Сингел. Он был основан еще в 1862 году, здесь можно купить луковицы не только тюльпанов, но и других цветов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Войска РФ с начала года получили свыше 1,1 тыс. единиц современного оружия
В США запрещенную в России организацию «Азов» могут признать террористами
«Газпром» заявил о необходимости урегулировать судебные споры с Киевом
Подписчики экс-супермодели Жизель Бундхен поражены ее сходством с матерью
В СПЧ подтвердили отставку Михаила Федотова
Политолог оценил заморозку военной помощи Украине со стороны США
В Арктике нашли бочку с кофе 1902 года
Скрывавшийся Бельгии экс-глава Каталонии добровольно сдался властям
В Госдуме поддержали идею отказа от пластиковых пакетов
ЦБ допускает решительное снижение ключевой ставки
В МИД России предупредили туристов о беспорядках в Барселоне
Турция возобновила спецоперацию в Сирии несмотря на соглашение с США
На Аляске самолет едва не рухнул в водоем из-за сильного ветра
Более миллиона кредитных историй россиян утекли в интернет