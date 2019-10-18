Раскрыт секрет массового обмана туристов в Амстердаме

СЕГОДНЯ 12:11 2019-10-18T12:11:02+03:00

Оказалось, на рынке Bloemenmarkt продаются непригодные для посадки семена и луковицы

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Власти Амстердама выявили массовый обман туристов. Поскольку в Нидерландах тюльпаны считаются национальным символом, многие путешественники хотят купить луковицы и высадить цветы у себя дома, однако оказалось, что большая часть товара — некачественная.

Специалистам удалось установить, что 99% луковиц, купленных как сувенир на знаменитом плавучем рынке Bloemenmarkt, даже не прорастают. Более того, те редкие цветы которые все же вырастают и начинают цвести, не соответствуют картинке на этикетке.

К такому выводу эксперты пришли, проведя масштабное исследование. Его инициировали местные власти, которые устали от массовых жалоб как туристов, так и местных жителей, передает сайт телеканала «Звезда».

Результаты исследования показали, что все луковицы, купленные для проверки, оказались старыми и не пригодными для посадки.

Bloemenmarkt — известный рынок, расположенный на баржах на Сингел. Он был основан еще в 1862 году, здесь можно купить луковицы не только тюльпанов, но и других цветов.

ИСТОЧНИК KP.RU