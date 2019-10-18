ЦБ допускает решительное снижение ключевой ставки

СЕГОДНЯ 12:21 2019-10-18T12:30:01+03:00

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Центральный банк России допускается более решительное снижение ключевой ставки. Об этом сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

Согласно ее данным, сейчас уровень инфляции немного ниже целевых показателей и составляет около 3,8%. Все больше сведений говорит о том, что такое положение вызвано не только временными факторами, но и постоянными, основанными на спросе.

"Поэтому мы видим, что наша ключевая ставка может быть не только понижена, но мы можем действовать более решительно, я бы так сказала", - заявила Набиуллина в интервью телеканалу CNBC.

Она подчеркнула, что ЦБ предпочитает регулировать ставку умеренными темпам, но названные факторы могут серьезно изменить имеющийся прогноз. Снижение продолжается с начала июня и составило уже 75 базисных пунктов.

"Мы видим пространство, чтобы дальше смягчать монетарную политику", - добавила глава Центробанка.

Сайт kp.ru пообщался с экспертами и выяснил, о чем на самом деле свидетельствует снижение ключевой ставки, а также как это скажется на людях.

ИСТОЧНИК KP.RU