ЦБ допускает решительное снижение ключевой ставки
Центральный банк России допускается более решительное снижение ключевой ставки. Об этом сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
Согласно ее данным, сейчас уровень инфляции немного ниже целевых показателей и составляет около 3,8%. Все больше сведений говорит о том, что такое положение вызвано не только временными факторами, но и постоянными, основанными на спросе.
"Поэтому мы видим, что наша ключевая ставка может быть не только понижена, но мы можем действовать более решительно, я бы так сказала", - заявила Набиуллина в интервью телеканалу CNBC.
Она подчеркнула, что ЦБ предпочитает регулировать ставку умеренными темпам, но названные факторы могут серьезно изменить имеющийся прогноз. Снижение продолжается с начала июня и составило уже 75 базисных пунктов.
"Мы видим пространство, чтобы дальше смягчать монетарную политику", - добавила глава Центробанка.
Сайт kp.ru пообщался с экспертами и выяснил, о чем на самом деле свидетельствует снижение ключевой ставки, а также как это скажется на людях.
ИСТОЧНИК KP.RU