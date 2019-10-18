2019-10-18T12:43:44+03:00
Наука

В Арктике нашли бочку с кофе 1902 года

Исследователи обнаружили лагерь американской экспедиции начала XX века
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Ученые нашли в Арктике бочку с кофейными зернами, которая была оставлена там еще в начале XX века.Ученые нашли в Арктике бочку с кофейными зернами, которая была оставлена там еще в начале XX века.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Российские ученые нашли в Арктике бочку с кофейными зернами, которая была оставлена там еще в начале XX века. Находка была сделана во время осмотра лагеря американской полярной экспедиции Эвелина Болдуина 1902 года. Об этом сообщил один из участников исследования Леонид Круглов.

Путешественник-исследователь рассказал, что лагерь, который он с коллегами осматривал, очень хорошо сохранился. Несмотря на то, что некоторые постройки, подмываемые волнами, начали разрушаться, большая часть стоянки экспедиции осталась в нетронутом виде, передает сайт телеканала «Звезда».

Кроме того ученый добавил, что судя по всему на месте стоянки проживало большое число полярников. После экспедиции на месте лагеря осталось множество вещей, которые удалось отыскать исследователям. Большая часть из них сохранилась в прекрасном состоянии.

«Мы сделали тут много интересных находок, как например, бочка с прекрасно сохранившимися кофейными зернами», — цитирует Круглова «Федеральное агентство новостей».

ИСТОЧНИК KP.RU

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