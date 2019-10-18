Политолог оценил заморозку военной помощи Украине со стороны США
Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко объяснил, почему США решили заморозить военную помощь Украине. Это связано в первую очередь с тем, что почти через год в Америке пройдут выборы президента и страна «постепенно втягивается» в электоральный цикл.
Нового главу Штатов изберут в 2020 году – это события замыкает США на внутриполитическую жизнь.
Тема влияния через другие государства на внутреннюю политику США является «беспроигрышной темой у американцев».
- Тема востребована и соответствует тем идеологическим подходам, которые сложились в США, где болезненно воспринимают любые намёки на то, что кто-то влияет на их дела, поэтому эта карта будет разыгрываться, — комментирует политолог RT.
В США официально объясняют заморозку тем, что назревает вопрос расследования против Демократической партии. Тема с финансированием Украины может стать одной из ключевых в проверке.
ИСТОЧНИК KP.RU