Адвокат объяснил, чем опасны для Бочкаревой регулярные неявки в суд
Наталья Бочкарева 18 октября лишилась прав за отказ пройти медицинское освидетельствование. Ее авто остановили 28 сентября, в машине артистки нашли сверток с наркотиками. На заседание по делу актриса не пришла и это уже второй раз, когда она игнорирует повестки.
Адвокат Алексей Крюков рассказал, чем могут грозить регулярные неявки в суд. В первую очередь – это возможность принудительного привода. То есть, ее могут доставить в суд судебные приставы.
- Соответственно, может встать вопрос об изменении меры пресечения, — комментирует юрист Пятому каналу.
Сейчас Наталья Бочкарева находится под подпиской о невыезде, такую меру для нее избрали в рамках расследования уголовного дела за хранение наркотиков. В ее машине нашли 0,69 граммов кокаина.
Пока артистка не комментирует сам факт, но делится в соцсетях, что хейтеры придают ей сил двигаться дальше и заниматься своим бизнесом.
Новое видео задержания Натальи Бочкаревой.
ИСТОЧНИК KP.RU