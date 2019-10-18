2019-10-18T14:30:53+03:00
Звезды

Адвокат объяснил, чем опасны для Бочкаревой регулярные неявки в суд

Звезда сериала «Счастлива вместе» дважды проигнорировала судебные заседания по ее делу
Елена АКИМОВА
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Адвокат рассказал, что грозит Наталье Бочкаревой за игнорирование повесток в судАдвокат рассказал, что грозит Наталье Бочкаревой за игнорирование повесток в судФото: Рамиль ГАЛИ
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Наталья Бочкарева 18 октября лишилась прав за отказ пройти медицинское освидетельствование. Ее авто остановили 28 сентября, в машине артистки нашли сверток с наркотиками. На заседание по делу актриса не пришла и это уже второй раз, когда она игнорирует повестки.

Адвокат Алексей Крюков рассказал, чем могут грозить регулярные неявки в суд. В первую очередь – это возможность принудительного привода. То есть, ее могут доставить в суд судебные приставы.

- Соответственно, может встать вопрос об изменении меры пресечения, — комментирует юрист Пятому каналу.

Сейчас Наталья Бочкарева находится под подпиской о невыезде, такую меру для нее избрали в рамках расследования уголовного дела за хранение наркотиков. В ее машине нашли 0,69 граммов кокаина.

Пока артистка не комментирует сам факт, но делится в соцсетях, что хейтеры придают ей сил двигаться дальше и заниматься своим бизнесом.

Новое видео задержания Натальи Бочкаревой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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