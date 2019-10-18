2019-10-18T15:08:22+03:00
Общество

Роспотребнадзор о пластиковых пакетах: Планируется сокращать производство

О введении запрета, сообщили в ведомстве, речь не идет
Юлия САЛЬНИКОВА
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Пакеты вскоре могут заменить тканевыми тарамиПакеты вскоре могут заменить тканевыми тарамиФото: Иван ВИСЛОВ
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В Роспотребназоре пояснили, что речь о запрете пластиковых пакетов не идет. В пресс-службе ведомства сообщают – предлагается поэтапное сокращение производства. Кроме того, поддерживать начнут производителей многоразовых пакетов и сумок, которые покупатели магазинов могут использовать как тару под покупки.

Инициатива Роспотребнадзора касается поправок в закон об отходах производства. Одно ведомство, Минприроды, уже выступило "за". Теперь осталось, чтобы проект подержали в Минпромторге. Ведь речь идет о сокращении и в дальнейшем закрытии ряда предприятий, где занимались выпуском пластиковых пакетов.

Тема запрета одноразовых пакетов, которые наносят серьезный урон планете, поскольку время разложения пластика превышает в разы те же пакеты, но к примеру, из ткани, не нова. В 2002 году на пластиковые пакеты ввел запрет Бангладеш. Впоследствии список стран, где придерживаются этого правила, увеличился до 40.

ИСТОЧНИК KP.RU

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