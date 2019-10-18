2019-10-18T15:14:12+03:00
В мире

Эрдоган назвал ложью сообщение о возобновлении операции в Сирии

Ранее Reuters сообщило об обстрелах в городе Рас-эль-Айн
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Эрдоган назвал ложью сообщение о возобновлении операции в СирииЭрдоган назвал ложью сообщение о возобновлении операции в СирииФото: REUTERS
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После подписания соглашение о пятидневном режиме тишины ни о каком возобновлении военных действий на севере Сирии речи быть не может. Так президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган опроверг сообщения о продолжении обстрелов в зоне операции «Источник мира».

«Ни о каких боях в Сирии речи быть не может. Всё это ложь и дезинформация», - цитирует турецкого лидера агентство Anadolu.

Напомним, 17 октября в ходе встречи в Анкаре Эрдоган и вице-президент Соединённых Штатов Майкл Пенс достигли соглашения о приостановке турецкой военной операции на 120 часов для вывода формирований Рабочей партии Курдистана. Турция намерена полностью завершить военные действия после отвода курдских сил. Однако 18 октября агентство Reuters сообщила о возобновлении обстрелов в городе Рас-эль-Айн.

ИСТОЧНИК KP.RU

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