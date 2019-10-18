2019-10-18T15:31:08+03:00
В мире

Власти Эстонии хотят запретить подросткам солярии и тату

Так молодежь планируют уберечь от опасных заболеваний
Юлия САЛЬНИКОВА
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Совершеннолетним посещение соляриев запрещать не будутСовершеннолетним посещение соляриев запрещать не будутФото: Марина ВОЛОСЕВИЧ
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В Эстонии парламент рассмотрит законопроект о запрете использования соляриев подростками. Об этом сообщает министерство социальных дел страны. В ведомстве объясняют сое предложение заботой о подрастающем поколении. В список потенциальных запретов также попало тату.

Солярий увеличивает вероятность возникновения меланомы, рака кожи, особенно опасно его использование в молодом возрасте.

- Было бы безответственно разрешать эту практику, когда у детей есть доступ к этим услугам и когда результаты научных исследований показывают, что эти услуги влекут за собой риски для здоровья, - приводит слова эстонского министра Танеля Кийка РИА Новости.

Что касается татуировок, тот тут в ведомстве больше вопросов к чернилам, которые попадают под кожу. Вещество содержит канцерогены, что тоже может с годами привести к онкологии. В случае, если законопроект будет принят, что с 1 сентября 2020 года подростки не смогут делать тату и загорать в солярии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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