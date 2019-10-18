В выходные Москву ждут новые температурные рекорды

СЕГОДНЯ 15:39 2019-10-18T15:39:51+03:00

В ближайшие субботу, воскресенье и понедельник днем в столице ожидается от 15 до 17 градусов тепла Фото: Евгения ГУСЕВА

В ближайшие дни в столице ожидается от 15 до 17 градусов тепла

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Синоптики сообщили, что в ближайшее время в Москве могут быть побиты новые температурные рекорды.

Напомним, как писал ранее сайт kp.ru, в четверг, 17 октября, в столице был побит температурный рекорд 130-летний давности. Столбики термометра показали плюс 18 градусов.

По прогнозу синоптиков в ближайшие дни в Москве сохранится такая же теплая погода. «А это значит, что вполне возможно установление новых температурных рекордов», - говорится в сообщении портала «Метеоновости».

По прогнозу синоптиков, в ближайшие субботу, воскресенье и понедельник днем в столице столбики термометра покажут от 15 до 17 градусов тепла.

Однако, метеоновости отмечают, что погода в октябре этого года развивается по аналогии с прошлым, поэтому к концу месяца можно ожидать похолодание. По предварительным прогнозам, температура опустится до плюс 10 днем.

ИСТОЧНИК KP.RU