В выходные Москву ждут новые температурные рекорды
Синоптики сообщили, что в ближайшее время в Москве могут быть побиты новые температурные рекорды.
Напомним, как писал ранее сайт kp.ru, в четверг, 17 октября, в столице был побит температурный рекорд 130-летний давности. Столбики термометра показали плюс 18 градусов.
По прогнозу синоптиков в ближайшие дни в Москве сохранится такая же теплая погода. «А это значит, что вполне возможно установление новых температурных рекордов», - говорится в сообщении портала «Метеоновости».
По прогнозу синоптиков, в ближайшие субботу, воскресенье и понедельник днем в столице столбики термометра покажут от 15 до 17 градусов тепла.
Однако, метеоновости отмечают, что погода в октябре этого года развивается по аналогии с прошлым, поэтому к концу месяца можно ожидать похолодание. По предварительным прогнозам, температура опустится до плюс 10 днем.
ИСТОЧНИК KP.RU