2019-10-18T15:49:04+03:00
Общество

В Минобороны нашли доказательства принадлежности России арктического шельфа

В 2001 году заявку России комиссия ООН отклонила из-за отсутствия необходимой геологической информации
Юлия САЛЬНИКОВА
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Россия может доказать, что арктический шельф принадлежит странеРоссия может доказать, что арктический шельф принадлежит странеФото: RUSSIAN LOOK
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Россия предоставит в комиссию ООН доказательства принадлежности стране арктического шельфа. Речь идет о внешней границе континентального шельфа в Северном ледовитом океане. Этот участок, считается, богат углеводородом. В 2001 году Россия впервые подала заявку в ООН, но ее отклонили – не хватило доказательств. Необходимо было доказать природу прилегающих шельфу геологических структур. В августе 2015 года Россия подала заявку повторно, но до сих пор решение не было принято.

В пятницу 18 октября в Минобороны сообщили, что подготовили доказательства, которые должны передать в ООН. Заседание запланировано на февраль.

- Потребовалась дополнительная аргументация по обоснованию континентальной природы отдельных структурных элементов арктического бассейна, в том числе геолого-геофизические доказательства геологической истории формирования хребта Ломоносова,- приводит слова вице-премьера Юрия Борисова РИА Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU

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