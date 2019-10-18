2019-10-18T15:48:45+03:00
Общество

Пивные заведения в Липецкой области будут работать по единым стандартам

Меры регулирования их деятельности разрабатываются в администрации региона
Ольга АЛЕКСАНДРОВА
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В Липецкой области работают 275 пивных, из которых 238 расположены в многоквартирных домах, поэтому вопрос о стандартизации их работы необходимо было решать. В четверг, 17 октября губернатор Игорь Артамонов собрал совещание, участники которого обсудили меры, необходимые для регулирования деятельности пивных.

Согласно им, владельцы подобных заведений будут соблюдать единые стандарты, которые подразумевают обеспечение комфорта и безопасности жителей, благоустройство прилегающей территории и расчистку снега зимой.

Также помещения должны соответствовать требованиям строительных правил по уровню шума, вибрации, иметь отдельные входы и соблюдать правила звукоизоляции. Кроме того, в местах для любителей пенного напитка должны быть аварийные выходы и камеры наблюдения в радиусе 20 метров от входа. Это минимальные требования к безопасности посетителей.

Коснулись на совещании участники и вопроса «границ трезвости». Очевидно, что пивные заведения могут находиться на расстоянии не ближе 50 метров от образовательных, детских и спортивных учреждений. А вот в пивных, расположенных в жилых домах, запретят продавать алкоголь на вынос, работать они будут по строгому графику - с 9.00 до 21.00.

Если пивная претендует на категорию общепита, там должна быть, кухня, меню, посадочные места и официанты.

Как отметил глава Липецкой области Игорь Артамонов, стандартизация поможет навести порядок и позволит держать работу пивных под контролем.

«Кроме ужесточения правил торговли необходимо формировать у общества культуру потребления алкогольных напитков», - подытожил губернатор.

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