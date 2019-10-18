В Сети высмеяли Трампа за ошибку в произношении дома моды

СЕГОДНЯ 16:10 2019-10-18T16:22:34+03:00

Президент США побывал на открытии завода сумок в Канзасе и невольно разозлил поклонников бренда Louis Vuitton

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В Канзасе 18 октября открывали новый завод по производству сумок. На торжественную церемонию пригласили президента США, как пишет The New York Times. Он пришел в компании Иванки Тармп, и судя по разразившемуся скандалу в Сети, ему стоило бы заранее спросить у дочери, как у бывшей модели, как правильно произносится название бренда Louis Vuitton.

Глава Белого Дома, считает, что дом моды носит имя «Луи Вуттона». Это при том, что в мире принято произносить название через букву «и»- «Луи Виттон». Модники со всего мира стали распространять ролик, где Трамп произносит имя бренда с ошибкой.

Видео под названием «Louis VOOTON» собрало немало комментариев.

- Спасибо, я ненавижу это, - пишут пользователи инстаграм.

- Меня тошнит, - недовольны модники.

- Он такой невежественный.

- Я е могу перестать смотреть на это.

Правда, нашлись у Трампа и защитники, которые попросили оставить президента в покое. Вероятно, он больше занят политикой, чем изучением того, как правильно произносятся названия модных брендов.

diet_prada Трамп ошибся в произношении названия Дома моды

ИСТОЧНИК KP.RU