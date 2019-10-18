В Сети высмеяли Трампа за ошибку в произношении дома моды
В Канзасе 18 октября открывали новый завод по производству сумок. На торжественную церемонию пригласили президента США, как пишет The New York Times. Он пришел в компании Иванки Тармп, и судя по разразившемуся скандалу в Сети, ему стоило бы заранее спросить у дочери, как у бывшей модели, как правильно произносится название бренда Louis Vuitton.
Глава Белого Дома, считает, что дом моды носит имя «Луи Вуттона». Это при том, что в мире принято произносить название через букву «и»- «Луи Виттон». Модники со всего мира стали распространять ролик, где Трамп произносит имя бренда с ошибкой.
Видео под названием «Louis VOOTON» собрало немало комментариев.
- Спасибо, я ненавижу это, - пишут пользователи инстаграм.
- Меня тошнит, - недовольны модники.
- Он такой невежественный.
- Я е могу перестать смотреть на это.
Правда, нашлись у Трампа и защитники, которые попросили оставить президента в покое. Вероятно, он больше занят политикой, чем изучением того, как правильно произносятся названия модных брендов.
ИСТОЧНИК KP.RU