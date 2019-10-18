На авиашоу в Бельгии украинский Су-27 «сдул» людей

СЕГОДНЯ 16:30 2019-10-18T16:35:44+03:00

В Сети появилось видео, как поток воздуха от истребителя повалил людей на землю

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Украинский истребитель Су-27 повалил людей на авиашоу в Бельгии. Происшествие случилось в сентябре 2019 года, но ролик попал в Сеть только сейчас.

Это было масштабное авиашоу Sanicole Airshow, где представлены десятки воздушных судов из разных стран. В том числе истребитель из Украины. Когда Су-27 поднялся вверх, поток воздуха от двигателя, заставил людей повалиться на землю. Как сообщил автор ролика, это были не гости мероприятия, а персонал авиавыставки, который наблюдал за маневром на слишком близком расстоянии.

Пострадавших из них нет, все благополучно поднялись после того, как истребитель удалился.

В 2017 году на авиашоу в Балашихе произошла трагедия - пилот не справился с управлением и Ан-2 разбился на глазах у зрителей. Праздник был посвящен 70-летию со дня выпуска этой модели самолетов.

Су-27 ВВС Украины сдул людей с полосы.

ИСТОЧНИК KP.RU