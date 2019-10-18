2019-10-18T16:49:09+03:00
В мире

В Каталонии проходит всеобщая забастовка

В Барселоне закрыты многие магазины и отмены десятки авиарейсов [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
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В Каталонии проходит всеобщая забастовкаВ Каталонии проходит всеобщая забастовкаФото: REUTERS
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В Каталонии проходит всеобщая забастовка несогласных с решением испанского суда, который приговорил к тюремным срокам от 9 до 12 лет двенадцать каталанских политиков за проведение референдума о независимости автономии.

Как сообщает El Pais, пять колонн перекрыли ряд трасс и дорог, ведущих к Барселоне. Была перекрыта и единственная трасса, ведущая в Андорру. В аэропорту столицы Каталонии отменили почти 60 рейсов. В городе закрылись многие магазины.

За забастовку выступали два профсоюза: CSC и Альтернатива. Однако крупнейшие профсоюзы страны «Рабочие комиссии» и «Всеобщий союз трудящихся» движение не поддержали.

Напомним, суд вынес приговор каталонским политикам 14 октября. В тот же день в регионе начались демонстрации, которые вскоре привели к столкновениям с полицией. В результате беспорядков уже пострадали сотни демонстрантов и сотрудников правоохранительных служб. При этом осужденные политики выступили против насилия и призвали мирным выступлениям.

Протестующие заблокировали собор Саграда Фамилия в Барселоне.

ИСТОЧНИК KP.RU

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