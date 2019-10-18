СЕГОДНЯ 19:16 2019-10-18T19:16:14+03:00

Киев дал согласие на «формулу Штайнмайера» еще в июле Фото: REUTERS

Изменить размер текста: A A

Киев согласился рассмотреть «формулы Штайнмайера» еще в июле в ходе консультаций на уровне дипломатических советников стран «нормандской четверки».

Об этом сообщает издание «Новое время» со ссылкой на письмо главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрея Богдана, которое он направил представителю Киева в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе, экс-президенту страны Леониду Кучме.

В послании сообщается, что страны «нормандской четверки» согласовали документ «Шаги, которые должны быть осуществлены сторонами», в котором прописаны обязательства подготовки правовых рамок для «особого статуса Донбасса», включая «формулу Штайнмайера».

«Открытые вопросы, которые должны быть рассмотрены, включают: т.н. особый статус (особый порядок местного самоуправления), включая так называемую формулу Штайнмайера; амнистию и местные выборы», - говориться в приложении к письму, датированном 16 июля 2019 года.

Напомним, после подписания «формулы Штайнмайера» 3 октября в Киеве начались массовые протесты. Сторонники экс-президента Украины Петра Порошенко и ультраправые назвали документ «капитуляцией». Они требуют отметить предусмотренный «формулой» развод войск в районе сел Золотое и Петровское и запретить проведение выборов в ДНР и ЛНР до тех пор, пока они не вернутся под контроль Украины.

ИСТОЧНИК KP.RU