2019-10-18T21:08:46+03:00
Спорт

Бутырская назвала уникальные элементы, которые появятся в программе фигуристки Щербаковой

Сейчас она готовится к первому этапу нового сезона Гран-при Skate America
Елена АКИМОВА
Поделиться:
Анна Щербакова готовится к первому этапу нового сезона Гран-при Skate America.Анна Щербакова готовится к первому этапу нового сезона Гран-при Skate America.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Бывшая чемпионка мира по фигурному катанию Мария Бутырская рассказала, какие элементы можно будет увидеть в программе юной фигуристки Анны Щербаковой.

Сейчас девушка готовится к первому этапу нового сезона Гран-при Skate America.

На произвольную программу придется сразу два четверных лутца, сольно и в каскаде с тройным тулупом.

Фигуристка уверена, что должно получиться очень красиво, а главное, никто этого ранее не делал.

- В этом сезоне Щербаковой придется соревноваться со сверстницей Александрой Трусовой. Она тоже выполняла четыре четверных за один прокат. Каждая будет удивлять. Кто больше всех удивит, тот и поедет на чемпионаты мира и Европы, — заявила Бутырская в интервью RT.

Экс-чемпионка так же не сомневается, что Анна Щербакова справится с нервным напряжением, так как уже успела принять участие во многих серьезных турнирах.

- Она является действующей чемпионкой страны. Дрогнуть Анна точно не должна. Ее цель отобраться в финал Гран-при, — добавила эксперт.

Российская фигуристка Щербакова установила рекорд.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Численность населения Украины сократилась за последние полгода
На манифестацию в Барселону пришли более полумиллиона человек
Киев направил России ноту протеста из-за оказания гумпомощи Донбассу
Таяние вечной мерзлоты обходится России в 150 миллиардов рублей ежегодно
Макрон задался вопросом о функционировании НАТО из-за операции Турции
Частная клиника в Киеве торговала органами похищенных людей
СК проверяет обстоятельства ЧП на борту самолета Пхукет-Москва, где умер годовалый ребенок
Киев дал согласие на «формулу Штайнмайера» еще в июле
«Нафтогаз» намерен взыскать с «Газпрома» 11 миллиардов долларов
Киев признал, что не сможет отсоединиться от энергосистемы России
МИД ДНР опроверг заявление Киева об амнистии в рамках минских соглашений
ЕС предупредил Вашингтон о вводе ответных пошлин по делу Airbus