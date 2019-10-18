Бутырская назвала уникальные элементы, которые появятся в программе фигуристки Щербаковой

СЕГОДНЯ 21:08 2019-10-18T21:08:46+03:00

Сейчас она готовится к первому этапу нового сезона Гран-при Skate America

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Бывшая чемпионка мира по фигурному катанию Мария Бутырская рассказала, какие элементы можно будет увидеть в программе юной фигуристки Анны Щербаковой.

Сейчас девушка готовится к первому этапу нового сезона Гран-при Skate America.

На произвольную программу придется сразу два четверных лутца, сольно и в каскаде с тройным тулупом.

Фигуристка уверена, что должно получиться очень красиво, а главное, никто этого ранее не делал.

- В этом сезоне Щербаковой придется соревноваться со сверстницей Александрой Трусовой. Она тоже выполняла четыре четверных за один прокат. Каждая будет удивлять. Кто больше всех удивит, тот и поедет на чемпионаты мира и Европы, — заявила Бутырская в интервью RT.

Экс-чемпионка так же не сомневается, что Анна Щербакова справится с нервным напряжением, так как уже успела принять участие во многих серьезных турнирах.

- Она является действующей чемпионкой страны. Дрогнуть Анна точно не должна. Ее цель отобраться в финал Гран-при, — добавила эксперт.

Российская фигуристка Щербакова установила рекорд.

ИСТОЧНИК KP.RU