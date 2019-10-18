Москва направила США ноту из-за поездки американских дипломатов в Северодвинск

СЕГОДНЯ 21:35 2019-10-18T21:35:17+03:00

Изменить размер текста: A A

Министерство иностранных дел России направило Соединённым Штатам ноту в связи с поездкой американских дипломатов в город Северодвинск.

«Нота уже направлена», - передает ТАСС сообщение внешнеполитического ведомства.

Как писал сайт kp.ru, ранее статс-секретарь, заместитель главы МИД РФ Евгений Иванов сообщил, что соответствующие материалы будут отравлены уже в четверг, 17 октября.

Напомним, инцидент произошел 17 октября. Сотрудники американского посольства в России заранее уведомили российские власти о командировке. После этого дипломаты сели на поезд и якобы отправились в Архангельск. Однако военные атташе были задержаны на подъезде к Северодвинску, который является «закрытым» городом с регламентированным посещением для иностранцев.

В российском МИД сообщили, что поездка действительно была согласована, но пункт назначения был Архангельск. Представитель российского дипведомства Мирия Захарова предположила, что дипломаты «заблудились».

ИСТОЧНИК KP.RU