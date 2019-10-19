2019-10-19T01:16:57+03:00
Общество

Захарова прокомментировала высказывание посла КНР про украинцев в Гонконге

Дипломат заявлял, что на акциях протеста появились «украинские элементы»
Мария ИГНАТЬЕВА
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова посла КНР в России Чжан Ханьхуэя об «украинских элементах» в Гонконге. Дипломат заявлял, что украинцы приезжают Китай, где подушевой ВВП около 20 тысяч долларов, чтобы поделиться своим опытом протестов. Сами гонконгцы, по его мнению, хотят жить, как украинцы. При этом он обратился к людям, спросив не находят ли они это смешным.

- Ему стало бы еще смешнее, если бы он регулярно смотрел и читал украинские СМИ, в которых на полном серьезе обсуждают перспективу «жить как в Сингапуре», - написала Захарова в своем аккаунте в Facebook.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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