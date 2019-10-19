Минэнерго США отказалось выдавать документы для процедуры импичмента
Демократы из Палаты представителей Конгресса запросили материалы в рамках расследования
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Министерство энергетики Соединенных Штатов отказалось выдавать документы, запрошенные демократами из Палаты представителей Конгресса в рамках расследования для последующего проведения процедуры импичмента в отношении президента страны Дональда Трампа.
В ведомстве заявили, что депутаты так и не провели голосование по этому поводу в полном составе. Еще одной причиной для отказа стало наличие конфиденциальной информации в запрашиваемых материалах.
Трампу объявили импичмент.
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ИСТОЧНИК KP.RU