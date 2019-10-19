2019-10-19T09:15:41+03:00
Политика

Российские журналисты побывали на брошенной американцами базе в Сирии

От войск США под Манбиджем остались лишь матерные послания русским и кондиционеры
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Бывший опорный пункт американцевБывший опорный пункт американцевФото: Александр КОЦ
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Российские журналисты, в числе которых был спецкор "КП" Александр Коц, впервые побывали на оставленной военными США базе близ сирийского города Манбидж в провинции Алеппо.

Американцы уходили отсюда в спешке в сторону Ирака, чтобы не застать проводимой Турцией операции "Источник мира". Сайт kp.ru писал, что рядом с базой находится российский наблюдательный пункт, поэтому наша военная полиция часто встречалась со своими коллегами из Штатов во время патрулирования.

По воспоминаниям местных жителей, американские солдаты постоянно вели себя высокомерно и нагло - отталкивали детей, когда те подбегали посмотреть, чем они занимаются. Другое дело наши российские военные, те всегда угощают ребятню конфетами, улыбаются им.

Сейчас напоминанием о пребывании в провинции войск США являются лишь брошенные ими современные кондиционеры и матерные послания русским, которые, предположительно, оставил переводчик-украинец.

Тем временем, на севере Сирии продолжаются столкновения турецкой армии с курдами, которых в Анкаре считают террористами. Президент республики Реджеп Тайип Эрдоган хочет освободить от них 30-километровую зону и заселить эту территорию беженцами.

Российская военная полиция патрулирует трассу М-4 на севере Сирии.Александр КОЦ

ИСТОЧНИК KP.RU

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@TrueKPRU
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