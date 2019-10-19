Иностранцам разрешат регистрировать приезжих в российских квартирах
Правительство РФ одобрило законопроект о расширении списка иностранцев, которые могут регистрировать других приезжих в принадлежащем им жилье на территории нашей страны.
Сейчас такие собственники российских квартир и домов имеют право ставить на учет лишь себя. Если иностранец является высококвалифицированным специалистом, то он может зарегистрировать еще и членов своей семьи.
Такие правила, по сути, ограничивают права граждан других государств, владеющих недвижимостью в России, и не дают им распоряжаться имуществом. Внесение изменений в закон "О миграционном учёте иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации" исправит ситуацию. Об этом говорится в перечне решений, принятых правительством в четверг, 17 октября.
Новость дополняется.
ИСТОЧНИК KP.RU